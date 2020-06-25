صورة .. كـريم عبد العزيز برفقة بيتر ميمي

نشر المخرج بيتر ميمي صورة جديدة، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهر "ميمي" في الصورة برفقة النجم كريم عبد العزيز، معلقاً على الصورة: " الاختيار الجزء الثاني 2021، تأليف هاني سرحان وإنتاج تامر مرسي". هاني سرحان وإنتاج تامر مرسي". Advertisements وفي سياق آخر متصل، يقوم النجم كريم عبد العزيز، بتصوير فيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين". وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، والفيلم من بطولته، ويشاركه العمل كلاً من الفنان، بيومي فؤاد، وماجد الكدواني، ومحمد ثروت، ودينا الشربيني، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم يظهرون كضيوف شرف، وهم وعمرو عبدالجليل، وأمير كرارة، وأحمد فهمي، وهو من إخراج أحمد الجندي، وتأليف أمين وتار.

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