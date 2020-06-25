عمرو سعد يرفض تقديم سيرة أحمد زكي ويختار هذه الشخصية

متابعة بتجـــــــــرد: أعرب الفنان عمرو سعد عن سعادته بربط الجمهور اسمه بتقديم السيرة الذاتية للفنان الكبير الراحل أحمد زكي، وذلك بعد الضجة التي أثارها إعلان الفنان محمد رمضان تجسيده شخصية الراحل في مسلسل سيحمل اسم “الإمبراطور”.

وأكد في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية” أنه “من حق أي فنان أن يجسد الشخصية التي يتمناها”، معربا عن دعمه لزملاه وبأنه “لا رأي لي بالموضوع ولا علاقة لي به، وكل ما قيل على لساني ما هو إلا شائعات. أشكر الجمهور الذي فاجأني بهذا الكم من الحب، لكن وسائل الإعلام كتبت أشياء لا علاقة لي بها”.

وأشار إلى أنه تلقى عرضين لتقديم حياة زكي خلال السنوات العشر الماضية في عمل فني، ولكنه رفض لأسباب خاصة.

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وعما إذا كان من الممكن أن يقدم الشخصية في المستقبل، أوضح: “لم أفكر في هذا الموضوع وهو غير مطروح بالنسبة لي.. أنا مشغول بشق طريقي وأحاول أن أحقق شيئا معينا بكل جهد. رحلة عمرو سعد لم تكتمل بعد”.

واستطرد: “الشخصية التي سأقدمها في وقت من الأوقات هي شخصية العالم المصري الراحل أحمد زويل، فهذه وصيته لي، كل ما في الأمر أنني أنتظر الوقت المناسب”، لافتاً إلى أنه سيقدم على هذه الخطوة بعد نحو سنتين، ليكون قد حقق بعض الإنجازات الأخرى قبل التفرغ لهذا العمل.

وتابع: “زويل طلب مني أن أجسد شخصيته، والأشخاص المقربون منه يعلمون هذا، فقد طلب مني أن أقرأ سيرته الذاتية التي كتبها، ثم ناقشني فيها”، مشددا على أنه لا يريد تقديم العمل كمجرد “سيرة ذاتية، وإنما كشخص يحتاجه الناس في أوطانهم”.