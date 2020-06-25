سرجيو أغويرو يخضع لعملية جراحية خطيرة

متابعة بتجـــــــــــرد: نقل سرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي إلى برشلونة للخضوع للفحص بواسطة الطبيب المتخصص رامون كوجات ويأمل سيتي في عودة اللاعب للمشاركة في دوري أبطال أوروبا التي من المتوقع استئنافها في آب المقبل.
وسيخضع سيرجيو أغويرو لجراحة غداً في برشلونة مع الطبيب رامون كوجات بعدها لا نعلم متى يمكنه العودة والانضمام لنا بعد الجراحة سيخبرنا بمزيد من الدقة متى سيعود للملاعب بحسب ما قاله مدرب الفريق بيب غوارديولا.
وعانى الهداف التاريخي لسيتي من الإصابة خلال الفوز 5-0 على ضيفه بيرنلي في الدوري الممتاز يوم الاثنين الماضي.
🚨 INJURY UPDATE 🚨@aguerosergiokun suffered damage to his left knee in our recent 5-0 win over Burnley.— Manchester City (@ManCity) June 23, 2020
The striker will now travel to Barcelona to see Dr Ramon Cugat for further examination.
Everyone at City wishes Sergio the best with his recovery. 💙
🔵 #ManCity pic.twitter.com/hzOFOqybsv
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