متابعة بتجـــــــــــرد: وقع أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا ضحية فيديو مسرّب اجتاح مواقع التواصل الإجتماعي. فقد تداول النشطاء والمواقع الإعلامية مقطع فيديو يظهر فيه مارادونا البالغ من العمر 59 عاماً وهو يرقص مع حبيبته السابقة فيرونيكا أوجيدا وسرعان ما قام بخلع سرواله أمام الكاميرا ليُظهر مؤخرته في مشهد صادم.

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كانت هذه تفاصيل خبر فضيحة مدوية لـ مارادونا.. فيديو مسرّب له مع حبيبته السابقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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