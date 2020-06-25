طارق لطفي يُوضِّح أنّه لا يعلم موعد استكمال تصوير فيلم "حفلة 9"

أكد الفنان طارق لطفي أنه لا يعلم أي تفاصيل عن استكمال تصوير فيلمه الجديد "حفلة 9"، والذي تعاقد عليه قبل انطلاق شهر رمضان الماضي.

وأشار لطفي إلى أن العمل متوقف هذه الفترة بسبب كورونا، وفكرة عودته لم يتم حسمها، ومن المتوقع ألا يعود العمل للتصوير مرة أخرى هذه الفترة.

يشارك في بطولة الفيلم بجانب طارق لطفي كل من غادة عبدالرازق، وأحمد وفيق ومحمود البزاوي وطارق صبري، ونهال عنبر وكمال أبورية، وهو من تأليف عمر عبدالرحيم.

ويعد هذا العمل هو الأول لمخرجه عبدالمنعم ربيع على مستوى التجارب السينمائية بعدما قدم العديد من الكليبات مع مطربين من ضمنهم مصطفى كامل ومحمد نور وغيرهما.

وينتظر طارق لطفي فتح المجال الجوي للسفر لإنجلترا من أجل استكمال تصوير أحداث مسلسله الجديد "هجمة مرتدة"، والذي سيتم استكمال تصويره هناك، بعدما تم تصوير أكثر من 30% من مشاهد العمل في القاهرة قبل شهر رمضان الماضي، لكنه توقف بسبب انتشار فيروس كورونا

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