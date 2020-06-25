شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال يخضع لتدريبات بدنية وقتالية بالسيف والرمح من أجل سيف الله المسلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع حالياً النجم ياسر جلال، لعدة تدريبات بدنية وقتالية بالسيف والرمح، من أجل استعداداته وتحضيراته لشخصية "خالد بن الوليد" سيف الله المسلول، المقررعرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

ياسر جلال، من النجوم القلائل الذين يمتازون بركوب الخيل، ونطق اللغة العربية الصحيحة، لاسيما أنه من خريجى المعهد العالى للفنون المسرحية، وتأسس على يد أساتذة كبار، ولذلك وقع عليه الاختيار لتقديم شخصية تاريخية مهمة.

وفى السياق ذاته، يعقد ياسر جلال والمخرج رؤوف عبد العزيز والمؤلف إسلام حافظ ومسؤلو شركة سينرجى جلسات عمل، للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل، المقرر أن يكون مفاجأة كبيرة ، حيث رصدت الشركة المنتجة ميزانية ضخمة، ووفرت امكانيات عالية المستوى، لتقديم عملا دراميا يليق بالمصريين، حيث من المقرر أن يبدأ التصوير مطلع شهر أغسطس المقبل.

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ياسر جلال قدم أخر أعماله الدرامية بمسلسل "الفتوة" ولاقى نجاحاً كبيراً، وشارك فى بطولته كل من مى عمر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، أحمد خليل، وأخرون، تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المبناوى، انتاج سينرجى.