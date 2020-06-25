شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم لم تشارك فى "كيرة والجن" واستئناف التصوير خلال الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر مقرب من فريق عمل فيلم "كيرة والجن"لـ ”الخليج 365”، إن النجمة نيللى كريم، لم تشارك فى أحداث الفيلم، وأن ما كتب عن مشاركتها عارى تماماً من الصحة، مشيراً إلى أنه عندما يكون هناك مستجدات فى فريق العمل سيتم الإعلان عنها مباشرة، لاسيما أن ابطال الفيلم معروفون حتى الآن.

ويستأنف صناع عمل فيلم "كيرة والجن" تصوير باقى المشاهد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهو من بطولة النجم كريم عبدالعزيز وأحمد عز، وكان قد توقف العمل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وارتباط عدد من أبطاله بأعمال موسم رمضان الماضى.

فيلم "كيرة والجن"، يعد من أقوى الأفلام فى تاريخ السينما المصرية إنتاجا ونجوما وكتابة، حيث يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، وقد انطلق التصوير الشهور الماضية فى ديكور خاص باستوديو النحاس، والفيلم بطولة كل من كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وسيد رجب ودرة وسوسن بدر ومنة شلبى وأحمد مالك وأمينة خليل وروبى وعارفة عبد الرسول وأسماء أبو اليزيد وهدى المفتى وسلمى أبوضيف، والفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، انتاج سينرجى فيلمز.

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يشار إلى أن نيللى كريم قدمت أخر أعمالها مسلسل بـ"100 وش" مع النجم آسر ياسين، وشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، ومنهم رشدى الشامى، ومصطفى درويش، وإسلام ابراهيم، وأخرون، تأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، إخراج كاملة أبو ذكرى.