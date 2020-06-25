شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أول مقطع من كلمات كليب "أنا ريفى" لمحمد الحلو.. قبل طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب محمد الحلو من تصوير أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "أنا ريفي"، ويقول مطلعها: انا ريفى من طرحها..ورغيفي من قمحها،الأغنية من كلمات حسن باهي، وألحان أشرف بازيد، وتوزيع أسامة عبد الهادي، وإخراج عمر عشري، ومن المقرر أن يتم طرحها في الأيام المقبلة على القنوات الفضائية واليوتيوب.

كان محمد الحلو أحيا العام الماضي حفلا غنائيا ناجحا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28، حيث قدّم الحلو عددا كبيرا من الأغنيات، منها: "الوسية" كلمات سيد حجاب وألحان ياسر عبد الرحمن، و"عظيمة يا مصر" كلمات أحمد علام وألحان وديع الصافى، و"يا حبيبى كان زمان" كلمات أحمد فؤاد نجم وألحان وليد فايد.

كما قدم أغنية "زيزينيا" كلمات أحمد فؤاد نجم وألحان عمار الشريعى، و"أهيم شوقا" كلمات أحمد فؤاد نجم وألحان صلاح الشرنوبى، و"بتلومونى ليه" للعندليب من كلمات مرسى جميل عزيز وألحان كمال الطويل، و"وحياتك يا حبيبى" لسيد مكاوى كلمات حسين السيد وألحان سيد مكاوى، و"يا حبايب مصر" للراحلة شادية كلمات مصطفى الضمرانى وألحان حلمى بكر، و"لعبة الأيام" للراحلة وردة.