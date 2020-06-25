فيديو|"يكتم نفسه 5 دقائق تحت الماء".. رامز أمير يكشف عن مهارته في الغطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -هاني صابر :

كشف الفنان رامز أمير، عن مهارته العالية في الغطس والبقاء تحت الماء لفترة تصل إلى 5 دقائق.

ونشر رامز، فيديو له وهو تحت الماء، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "بسم الله ماشاء الله، والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله.. عملتلكم فيديو وقته بالظبط هو الوقت اللي بقدر أقعده تحت المية بنفس واحد، خمس دقايق.. اكتموا أنفسكم وأنتم بتتفرجوا كده وقولولي، استحملت قد إيه".

وتابع : "يا جماعة عشان خاطري، محدش يحاول يكتم نفسه تحت المية وهو لوحده، الموضوع ده خطر جدا، أنا اتدربت كتير عشان أقعد كل ده تحت المية".

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وأضاف :" في حد بيبقى معايا عشان التأمين.. معلش لازم انبهكم وأوضحلكم خطورة كتم النفس، عشان محدش يحاول يجرب مع نفسه كده حتى ولو في حمام سباحة.. بحبكم ".

يذكر أن، رامز أمير، تعرض خلال الفترة الماضية، لإجراء عمليتين جراحيتين في الساق، بعد إصابته في أثناء ممارسة رياضته المفضلة "الباركور"، كما أنه يخضع حاليًا للعلاج الطبيعي.

وجسد أمير، شخصية البطل النقيب محمد طلعت السباعي، أحد أبطال معركة البرث في مسلسل "الاختيار"، الذي عرض رمضان الماضي، بطولة أمير كرارة ومن إخراج بيتر ميمي.