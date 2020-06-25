محمد هنيدي يهنئ المؤلف هاني سرحان بعد تعاقده على "الإختيار ٢"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -هاني صابر :

حرص الفنان محمد هنيدي، على تهنئة المؤلف هاني سرحان، بعد تعاقده على كتابة الجزء الثاني لمسلسل"الإختيار" المقرر عرضه في رمضان المقبل ٢٠٢١.

وعلق هنيدي، على تدوينة المؤلف هاني سرحان، عبر حسابه على"تويتر"،قائلا : "مبروك".

Advertisements

وكانت شركة سينرجي المنتجة للمسلسل، قد تعاقدت مؤخرا مع الفنان كريم عبد العزيز ليخوض بطولة الجزء الثاني، وهو من إخراج بيتر ميمي.

يذكر أن، الجزء الأول من مسلسل "الاختيار" قدم بطولته أمير كرارة، وتناول قصة حياة الشهيد أسطورة الصاعقة أحمد منسي، وشاركه فى البطولة كلا من: أحمد العوضي، أحمد فؤاد سليم، صلاح عبد الله، آسر ياسين، محمد إمام، ضياء عبدالخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.