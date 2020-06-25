بصورة أبيض وأسود على الشاطئ.. أحلام لجمهورها: وحشتوني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة الإماراتية أحلام، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها بالأبيض والأسود، عبر حسابها بـ"إنستجرام"، ظهرت خلالها على أحد الشواطئ السياحية.

وعلقت أحلام على الصورة التي لاقت استحسان جمهورها، قائلة: "تشرق الشمس وتغيب، وحشتوني".

وخلال الفترة الماضية، ألتزمت أحلام بالإجراءات التي تتخذها الدول للحد من تفشي فيروس كورونا، وكانت تتواجد في منزلها وتستغل فترة العزل في التواصل مع جمهورها، إذ تشاركهم عدد من الوصفات الطبيعية، وتشاركهم تفاصيل يومها عبر "سناب شات".