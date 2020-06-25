عمرو سعد مع "الشلة الفقرية" خلال مرحلة فنون تطبيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص الفنان عمرو سعد، على استعادة ذكرياته مع أصدقائه خلال مرحلة الشباب.

ونشر عمرو، صورة تجمعه معهم، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الشلة الفقرية، وإحنا في إعدادي فنون تطبيقية.. الشاطر يطلعني".



وكان عمرو سعد، قد كشف مؤخرا ل"سكاي نيوز عربية"، أنه سيقدم شخصية العالم الراحل أحمد زويل، لافتا إلى أنه "ينفذ وصية".

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وتابع: "الشخصية التي سأقدمها في وقت من الأوقات هي شخصية زويل، فهذه وصيته لي، كل ما في الأمر أنني أنتظر الوقت المناسب".

وأوضح سعد، أنه سيقدم على هذه الخطوة بعد نحو سنتين، ليكون قد حقق بعض الإنجازات الأخرى قبل التفرغ لهذا العمل.

وأضاف: "زويل طلب مني أن أجسد شخصيته، والأشخاص المقربون منه يعلمون هذا، فقد طلب مني أن أقرأ سيرته الذاتية التي كتبها، ثم ناقشني فيها"، مشددا على أنه لا يريد تقديم العمل كمجرد "سيرة ذاتية، وإنما كشخص يحتاجه الناس في أوطانهم"، و"كان تأثير زويل كبيرا جدا، وأدعو الله أن أكون على قدر المسؤولية كممثل"