رزان مغربي تخطف الأنظار بفستان أسود

القاهرة - لايف ستايل
نشرت الفنانة رزان المغربى، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" صورة جديدة لها، ظهرت فيها بفستان أسود .
ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها، وجاءت أبرز التعليقات كالتالى : " جميله فى الاسود ، يا سلام علي جمالك ، بحبك اوي يااحلي رزان بالعالم ".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة رزان هو برنامج أغلب السقا الذى قدمته في رمضان الماضى عبر شاشة ام بس سى مصر، وكشفت الإعلامية رزان مغربي كواليس برنامج «اغلب السقا»، مضيفة أن وراء كل نجم ناجح في رمضان امرأة، ومشاركة أحمد السقا في البرنامج مهم وأساسي ولو حد قال غير كده هيقتلني.
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