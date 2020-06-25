رضوى الشربيني تحتفل بوصول عدد متابعيها إلى ١١ مليونا

حرصت الاعلامية رضوى الشربيني على توجيه الشكر لمتابعيها بمناسبة وصولهم الى ١١مليون متابع .

ونشرت على صفحتها الشخصية صورة لها ظهرت فيها بطريقة مرحة وإعتمدت مظهرها ب چامب سوت چينز مع تيشرت أبيض .

وكتبت رضوى على صورتها معلقة :"١١مليون بحبكم ١١مليون بموت فيكم..انتم ١١مليون سند وضهر ..١١مليون اهل وقفوا جمبي وساعدوني وقونى ١١مليون بوسة وحضن وعرفان بالجميل منى ليكم يا حبايب قلبي "



يذكر ان رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر ‎شاشة‎ CBC ‎سفرة‎.

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‏‎وأنهت رضوى الشربيني الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وحتى الآن لم تعلن موعد عودة الموسم الخامس.

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