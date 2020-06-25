رضوى الشربيني تحتفل بوصول عدد متابعيها إلى ١١ مليونا

حرصت الاعلامية رضوى الشربيني على توجيه الشكر لمتابعيها بمناسبة وصولهم الى ١١مليون متابع .
ونشرت على صفحتها الشخصية صورة لها ظهرت فيها بطريقة مرحة وإعتمدت مظهرها ب چامب سوت چينز مع تيشرت أبيض .
وكتبت رضوى على صورتها معلقة :"١١مليون بحبكم ١١مليون بموت فيكم..انتم ١١مليون سند وضهر ..١١مليون اهل وقفوا جمبي وساعدوني وقونى ١١مليون بوسة وحضن وعرفان بالجميل منى ليكم يا حبايب قلبي "
يذكر ان رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة CBC سفرة.
وأنهت رضوى الشربيني الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وحتى الآن لم تعلن موعد عودة الموسم الخامس.
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