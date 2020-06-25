شكرا لقرائتكم خبر عن "طول مافينا نفس".. حنان عطية وآية عبد الله ومحمد سلطان فى أوبريت وطنى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد عدد من نجوم الغناء فى مقدمتهم حنان عطية ومحمد سلطان، لتقديم أوبريت غنائي وطني بعنوان "طول مافينا نفس"، من كلمات فضل الراوي ومصطفي بركات وحسام عبد الواحد ، وألحان وليد سامي ومحمد حربي، وتوزيع إسلام الحسن، وتسجل ومكيس حسام جودة، وإخراج إيهاب عبد اللطيف، ويشارك فى الأوبريت من المطربين محمد سلطان، ونجوان، وآيه عبدالله، وحنان عطية، وهند رمضان، وادهم علي، وضياء ندا.

من كلمات الأوبريت: بوجه كلامي لظالم عنيد.. نايم بيحلم وحلمه بعيد..هيعرف تمامه ومقامه بصحيح..ولازم هنضرب بايد من حديد..الله اكبر ياااااااااابلادنا..ياارضنا وارض اجدادنا..يامحلا نورك كل صباح..وصوت ادانك عالمدنا، يقول ملحن الأغنية وليد سامي لـ"الخليج 365"، إن الهدف من الأوبريت الحالة الوطنية داخل البلد ، معربا عن أمنياته أن يحقق الأوبريت مراده.

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كان وليد سامي كان قد تعاون مع المطرب أحمد سعد من خلال أغنية مفيش حاجة صعبة وهي تتر نهائية مسلسل البرنس بطولة الفنان محمد رمضان، وتعاون أيضًا مؤخرًا مع المطرب محمد شاهين وذلك من خلال أغنية جديدة بعنوان "مركب حياة" وهي من كلمات ساره سعيد وألحان وليد سامي وتوزيع عمرو الخضري.

يذكر أن آخر أعمال أية عبد الله أغنية" الحب لية علامات" التي طرحت في عيد الحب الماضي، وهي من كلمات إبراهيم دردير، وألحان كريم فتحي، وتوزيع إسلام الحسن.