القاهرة - لايف ستايل نشرت جنا عمرو دياب صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت جنا عمرو دياب برفقة إحدى صديقاتها وعلقت قائلة :" لقد سمعت أننا جميعًا نكتب أغنية معًا هل هذا صحيح ؟؟".

ونالت الصورة تفاعل متابعيها وجاءت تعليقاتهم كالاتي: علي رأي الهضبة قمرين حلوين اوي فيكي شبه كبير من الهضبة

قمرات اوي Advertisements

واحترفت جانا عمرو دياب مجال الغناء من خلال الموسيقى الأجنبية، وتشارك متابعيها دائما فيديوهين أثناء غنائها أغاني أجنبية. وشاركت جنا والدها عمرو دياب غناء أغنية "جميلة" في ألبومها الأخير "سهران"، بمقطع باللغة الإنجليزية قد يهمك أيضا: ابنة عمرو دياب تشعل الجونة بـ إطلالتها سلمى أبو ضيف تشعل إنستجرام بصورة

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كانت هذه تفاصيل خبر جانا دياب تثير فضول متابعيها عبر "انستجرام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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