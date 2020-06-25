أحمد السبكى ينشر صورة نادرة بصحبة الراحل أحمد زكي

شارك المنتج أحمد السبكى جمهوره ومتابعيه بصورة جديدة له مع الراحل النجم الكبير أحمد زكي، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام .

وكتب السبكى معلقًا على الصورة قائلا: "احمد زكى " كما أشار له بالقلوب الحمراء.

وأعلن المنتج أحمد السبكي ترحيبه بقرار عودة السينما بطاقة 25 % من استيعاب دور العرض، الذي أعلنه د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، ضمن حزمة من القرارات التي تؤسس لعودة الحياة إلى طبيعتها بعد فترة طويلة من الحظر بسبب الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وأكد أنه سيدخل سباق الأضحى المقبل بأحد أفلامه الجديدة، مؤكدا أنه انتهى من تصوير 3 أفلام بالفعل، الأول هو "صاحب المقاوم" بطولة آسر ياسين ويسرا وأمينة خليل وبيومي فؤاد ومحمود عبدالمغني وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.

الفيلم الثاني الجاهز أيضا هو فيلم "ديدو" وهو فيلم جرافيك في غالبيته، وبطولة جماعية لـ كريم فهمي وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وهدى المفتي.

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أما الفيلم الثالث فهو "توأم روحي" والذي تم الانتهاء من تصويره من 3 أيام، وصورت معظم مشاهده في العاصمة الفرنسية باريس، وهو من بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، ومن إخراج عثمان أبولبن.

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