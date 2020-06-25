قهوة الماضي لـ إليسا تحقق 3 ملايين ونصف مشاهدة

حققت أغنية "قهوة الماضي" للفنانة إليسا نجاحا كبيرا جدًا، حيث حققت أكثر من 3 ملايين ونصف مشاهدة بعدما طرحتها عبر القناه الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" عبر موقع اليوتيوب، في عيد الفطر المبارك الماضي.

كلمات الأغنية

تقول كلمات الأعنية :" بدي حدا يشتقلي كل ما اشتقتلـــك .. ضمو لقلبي وحس عم ضمك إلــك .. بدي حدا شوفو إنت لو طـــــــــــل .. إقعد بوجو عالهدا واتأملـــــــــــك .. حبيبي".

بكل مطرح في أنا وأنت ســــــــــوا .. في ذكرياتي العالقة بماضي الهوى .. قلبي صفي مجروح مش لاقي دوا .. يا بموت عإيد الوفا يا بقتـــــــــــلك .. وانطرت وحدي الموعد المنســـــي .. وحدي ومعي ذكرى هوى أمســــي .. ومرقو إيديي بوّسو الكرســـــــــي .. الـ كانت عا بعدك بالدني حبســــــي".

فريق عمل الأغنية

أغنية "قهوة الماضي" كلمات: سهام الشعشاع، ألحان : محمد رحيم، توزيع : كميل الخوري، ميكس : إدوار مونييه، تسجيل وتنفيذ : استديو هادي شرارة / مهندس صوت : إيلي بربر.

وكانت إليسا عبّرت عن تحمسها لطرح الأغنية من خلال حسابها الرسمي على "تويتر"، وقالت :"قهوة الماضي من أقرب الأغاني لقلبي بالفترة الأخيرة، ورح تصدر على العيد إن شاء الله. كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خوري، وأول أغنية لبنانية بتسمعوها من الألبوم الجديد".

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أبرز أعمال إليسا

يذكر أن طرحت إليسا في شهر أبريل الماضي أغنية "هنغني كمان وكمان" التي تصدرت التريند، وحققت ملايين المشاهدات عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" على "يوتيوب"

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