فضل شاكر يتخطي مليونا ونصف مشاهدة بـ معقول

تخطت أغنية معقول للفنان فضل شاكر حاجز المليون ونصف مشاهدة عبر قناته على "يوتيوب" بعد اسبوعين من طرحها.

تقول كلمات أغنية معقول لـ فضل شاكر: معقول إنساك معقول .. تنساني أنا على طول .. معقول ما نعود أحباب .. نمرق متل الاغراب.. و لا نبقى سوى .. ياما قالوا الهوا غلاب ..ولا مرة حسبنا حساب".

نبعد يا هوى .. يا هوى يا هوى .. ياما ياما عشاق .. نسيوا الأشواق .. ضاعوا وصاروا .. بهالعمر اوراق .. ياما كنا نقول .. عاشقين على طول لا لا مش معقول .. تقدر يا فراق".

أغنية "معقول" كلمات والحان مروان خوري، فيديو ارت ورك محمد كشك.

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