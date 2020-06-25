ليلى علوي توضِّح أنّ يوسف شاهين مدرسة مختلفة و"المصير" يُلائم كلّ العصور

أكدت الفنانة ليلى علوي أن دورها في فيلم "المصير" للمخرج يوسف شاهين يُعد مِن أهم أدوارها الفنية، قائلة: "فيلم المصير من أهم الأفلام اللي اشتغلت فيها، ومن الأدوار اللي بعزها جدًا، دور مانويلا الغجرية". ونشرت ليلى علوى، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام، مقطع فيديو من كواليس تصوير الفيلم، قائلة: "مدرسة يوسف شاهين اللي يرحمه، مختلفة تمامًا عن كل تحضيرات الأدوار، ودايمًا عنده بروفات وتدريبات تمثيل.. يعلمك إزاي تبقى طبيعي، كان بيقعد مع كل واحد، ويشوف أبعاد شخصيته وأبعاد الحوار".

وتابعت: "المصير من الأفلام اللي نقدر نقول عليها إنه يلائم كل العصور، ووقت عرضه عام 1997، كان ليمثل كل اللي العالم عايز يقوله، ولحد دلوقتي مكمل، والرسالة اللي فيه هيفضل العالم عايز يسمعها".

يذكر أن الفيلم عُرض للمرة الأولى في المسابقة الرسمية للدورة الـ50 من مهرجان كان السينمائي عام 1997، وحصل شاهين خلال الدورة على جائزة المهرجان الخاصة عن مجمل أعماله بمناسبة اليوبيل الذهبي، ثم طرح الفيلم تجاريًا في دور العرض المصرية خلال أغسطس 1997.

الفيلم بطولة نور الشريف، ليلى علوي، محمود حميدة، صفية العمري، محمد منير، خالد النبوي، سيف عبدالرحمن، عبد الله محمود، روجينا، هاني سلامة وفارس رحومة.

قدم الفنان محمد منير خلال الفيلم أغنيتي "جمر الهوا" و"علي صوتك"، وألحان كمال الطويل الذي وضع الموسيقى التصويرية للفيلم.

تدور أحداث الفيلم في الأندلس في عهد الخليفة المنصور، حيث يشتد الصراع بين المتطرفين الإسلاميين وبين العالم العقلاني ابن رشد، يؤيد الخليفة ابن رشد ولكنه يستسلم للمتطرفين في إطار توازنات الحكم، يقرر المنصور نفي ابن رشد، ويقوم المتطرفون بحرق كتبه، ولكن يتم تهريب نسخ أخرى من نفس الكتب إلى مصر.

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