محمد شاهين يتألق في أغنية ناسيني ليه لـ تامر حسني

نشر الفنان محمد شاهين نجم ستار أكاديمي فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وظهر شاهين من خلاله، أثناء غنائه أغنية ناسينى ليه للنجم الكبير تامر حسني.

وكليب ناسينى ليه من إخراج سعيد الماروق، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع وسام عبد المنعم، كما كسر الكليب حاجز الـ 94 م

يذكر أن الفنان محمد شاهين نجم ستار أكاديمي طرح مؤخرًا كليب بعنوان إحنا الجدعان، وهو من إخراج إسلام الفولي، والأغنية من كلمات وليد رياض، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع زيزو فاروق، كما كسر الكليب حاجز الـ 6 مليون نسبة مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

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