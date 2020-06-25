شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التفاصيل الكاملة لـ ألبوم رنا سماحة الجديد قبل طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة رنا سماحة من تسجيل أغنيات ألبومها الجديد، والذى تعاونت فيه مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، ولم تستقر رنا حتى الآن على اسم نهائى للألبوم، ويتضمن الألبوم 10 أغنيات، ومن المقرر أن يتم طرحه شهر يوليو المقبل.

ومن الشعراء: أحمد على موسى وأحمد حسن راؤول وهانى سارو ومحمد مصطفى وعلى عبد السلام، ومن الملحنين: مدين ومحمد الصاوى ومحمد الفخرانى ومحمد خلف، ومن الموزعين محمد شفيق ونادر حمدى وأحمد عبد السلام وحازم السعيد.

كما قررت رنا أن تكون أول أغنية يتم طرحها من ألبوم هى "أستاذ تمثيل"، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان محمد الفخرانى، وتوزيع زيزو فاروق.

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