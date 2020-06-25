تعرف على التفاصيل الكاملة لـ ألبوم رنا سماحة الجديد قبل طرحه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة رنا سماحة من تسجيل أغنيات ألبومها الجديد، والذى تعاونت فيه مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، ولم تستقر رنا حتى الآن على اسم نهائى للألبوم، ويتضمن الألبوم 10 أغنيات، ومن المقرر أن يتم طرحه شهر يوليو المقبل.
ومن الشعراء: أحمد على موسى وأحمد حسن راؤول وهانى سارو ومحمد مصطفى وعلى عبد السلام، ومن الملحنين: مدين ومحمد الصاوى ومحمد الفخرانى ومحمد خلف، ومن الموزعين محمد شفيق ونادر حمدى وأحمد عبد السلام وحازم السعيد.
كما قررت رنا أن تكون أول أغنية يتم طرحها من ألبوم هى "أستاذ تمثيل"، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان محمد الفخرانى، وتوزيع زيزو فاروق.
من ناحية أخرى شاركت رنا سماحة فى رمضان الماضى بمسلسل "جمع سالم" مع الفنانة زينة، فى الدراما بعد مسلسل "أزمة نسب" الذى تم عرضه فى عام 2016.
"جمع سالم" تأليف محمد ناير وإخراج إيمان الحداد ويشارك فى بطولته دلال عبد العزيز ومحمد شاهين وسلوى خطاب وريم البارودى وملك قورة وميدو عادل وسامح الصريطى وبسنت شوقى وأحمد سلطان وتدور الأحداث حول فكرة "التبنى"، والعلاقات الأسرية.
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