أول نظرة على فيلم نيتفلكس الجديد الأنيمشن Over The Moon

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة نيتفلكس أول تريلر تشويقى لـ فيلم الأنيمشن الجديد Over The Moon، على أن يطرح العمل الجديد في خريف العام الجارى 2020، ومن المقرر أن يطرح العمل الجديد بـاللغة الإنجليزية والعربية واللهجة المصرية، ويعد هذا الفيلم هو الثانى بعد فيلم الأنيمشن The Willoughbys، الذى طرح باللهجة المصرية على شبكة نيتفلكس، فيلم Over The Moon من إخراج المخرج الحاصل على جائزة الأوسكار(Dear Basketball)، جلين كين.

فيلم Over The Moon يدور حول فتاة شابة مشرقة، وشغوفة بالعلم، التي تقوم ببناء سفينة صاروخية للسفر بها للقمر لإثبات وجود آلهة القمر الأسطورية، حيث ينتهي بها الأمر في مهمة غير متوقعة، وتكتشف أرضًا غريبة الأطوار من المخلوقات الخيالية، Over The Moon مغامرة موسيقية مبهجة حول المضي قدما، واحتضان ما هو غير متوقع، وقوة الخيال.

والفيلم من بطولة كاثي أنج (فاي فاي) ،فيليبا سو (تشانج) ،روبرت ج. تشيو (تشين) ، كين جونغ (جوبي) ، جون تشو (الأب) ، روثي آن مايلز (الأم) ، مارجريت تشو (العمة لينج) ، كيميكو جلين (العمة مي) ، أرت بتلر (العم) ، وساندرا أوه (السيدة تشونج).

بالإضافة إلى ذلك تنضم الممثلة الأمريكية العالمية جيسيكا ألبا إلى عالم نيتفلكس، من خلال بطولتها للفيلم الجديد Trigger Warning، على أن تقوم المخرجة مولي سوريا، المرشحة للأوسكار عن فيلم Marlina the Murderer in Four Acts، بـ إخراج العمل الجديد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter".

يدور فيلم Trigger Warning على المحارب (ألبا) التى ترث شريط جدها وتواجه معضلة أخلاقية بعد معرفة الحقيقة وراء وفاته المفاجئة.، على أن يقوم المؤلف جوش أولسون، بـ كتابة النص.

كما حصل مسلسل نيتفلكس الجديد "White Lines"، على تقييم وصل إلى 67% على موقع Rotten Tomatoes، وذلك بعد طرحه يوم 15 مايو الماضى، وجاءت هذه التقييمات مخيبة بالنسبة لـ شبكة نيتفلكس، حيث توقع الكثيرون نجاح السلسلة الجديدة بشكل أكبر، خاصة مع وجود متابعى السلسلة فى منازلهم بسبب فرض حظر التجول مع انتشار فيروس كورونا.