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تعافى مذيعة ومخرج ومصور بالتليفزيون المصرى من فيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعافيت شيرويت الجيار المذيعة بقناة النيل للأخبار وعبد الناصر النحراوى المخرج بالفضائية المصرية، ومصور الفوتوغرافيا محمد بوتا بقناة النيل الدولية، من ، ليزداد عدد الإعلاميين الذين انتصورا على المرض فى الفترة الأخيرة.

 

كما أعلن عدد من الإعلاميين شفاءهم من فيروس كورونا أبرزهم ريهام السهلى وإلهام نمر ‏ودينا حويدق وعمرو صالح.

 

وعادت الإعلامية ريهام السهلى، إلى تقديم برنامج المواجهة، المذاع ‏على قناة إكسترا نيوز، بعد شفائها من فيروس كورونا المستجد.‏

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كما أعلن الكاتب الصحفى عبد الجواد أبوكب، رئيس تحرير الموقع ‏الرسمي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تعافي الإعلامية إلهام ‏نمر مذيعة التليفزيون المصري من فيروس كورونا .

 

وتعافيت الإعلامية دينا حويدق من فيروس كورونا وعادت فى أول ‏ظهور لها فى إحدى حلقات برنامج It’s Show time ‎على قناة‎ ‎cbc، يوم 7 يونيو الجارى .‏ وبعد ظهور "دينا" هو الأول بعد إصابتها مؤخرا بفيروس كورونا ‏المستجد، حيث طمأنت الجمهور على حالتها الصحية، موضحة ‏أن الأعراض التى شعرت بها بسيطة.‏

 

وأعلن المذيع عمرو صالح تعافيه من فيروس كورونا، وكتب عمرو ‏صالح على صفحته الشخصية، قائلا:" النهاردة بعد الأشعة و ‏التحاليل الحمد لله أتأكدت أنى خلصت من الضيف الرخم اللى جه ‏و خد راحته عندي شوية عندى  عدت على خير الحمد لله يارب.. ‏شكرا لكل واحد اهتم و سأل.. شكرا لكل واحد قدم لى دعم ولو ‏بكلمة و الكلمة أهم حاجة فى الوقت ده.. شكرا لكل صديق حقيقى ‏بان معدنه فى الفترة دي.

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