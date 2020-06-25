شكرا لقرائتكم خبر عن تعافى مذيعة ومخرج ومصور بالتليفزيون المصرى من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعافيت شيرويت الجيار المذيعة بقناة النيل للأخبار وعبد الناصر النحراوى المخرج بالفضائية المصرية، ومصور الفوتوغرافيا محمد بوتا بقناة النيل الدولية، من فيروس كورونا المستجد، ليزداد عدد الإعلاميين الذين انتصورا على المرض فى الفترة الأخيرة.

كما أعلن عدد من الإعلاميين شفاءهم من فيروس كورونا أبرزهم ريهام السهلى وإلهام نمر ‏ودينا حويدق وعمرو صالح.

وعادت الإعلامية ريهام السهلى، إلى تقديم برنامج المواجهة، المذاع ‏على قناة إكسترا نيوز، بعد شفائها من فيروس كورونا المستجد.‏

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كما أعلن الكاتب الصحفى عبد الجواد أبوكب، رئيس تحرير الموقع ‏الرسمي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تعافي الإعلامية إلهام ‏نمر مذيعة التليفزيون المصري من فيروس كورونا .‎

وتعافيت الإعلامية دينا حويدق من فيروس كورونا وعادت فى أول ‏ظهور لها فى إحدى حلقات برنامج‎ It’s Show time ‎على قناة‎ ‎cbc، يوم 7 يونيو الجارى .‏ وبعد ظهور "دينا" هو الأول بعد إصابتها مؤخرا بفيروس كورونا ‏المستجد، حيث طمأنت الجمهور على حالتها الصحية، موضحة ‏أن الأعراض التى شعرت بها بسيطة.‏

وأعلن المذيع عمرو صالح تعافيه من فيروس كورونا، وكتب عمرو ‏صالح على صفحته الشخصية، قائلا:" النهاردة بعد الأشعة و ‏التحاليل الحمد لله أتأكدت أنى خلصت من الضيف الرخم اللى جه ‏و خد راحته عندي شوية عندى عدت على خير الحمد لله يارب.. ‏شكرا لكل واحد اهتم و سأل.. شكرا لكل واحد قدم لى دعم ولو ‏بكلمة و الكلمة أهم حاجة فى الوقت ده.. شكرا لكل صديق حقيقى ‏بان معدنه فى الفترة دي.