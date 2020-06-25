شكرا لقرائتكم خبر عن أول ما تقابل القهوجى يوم السبت.. فتحى عبد الوهاب يعلق على إعادة فتح المقاهى والان مع تفاصيل الخبر
ونشر الفنان فتحي عبد الوهاب صورة له برفقة النجم ياسر جلال، حيث كان يحمله الأخيرة في لقطة كوميدية، معلقا عليها قائلا: "أول ما تقابل القهوجي يوم السبت".
يأتي هذا بعدما أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من القرارات الهامة خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد بمقر مجلس الوزراء على أن يتم تطبيقها اعتبارا من السبت المقبل، وتمثلت تلك القرارات فى إعادة فتح المطاعم والمقاهى اعتبارا من السبت المقبل بطاقة 25%، مع منع الشيشة، وغلق المحال والمولات من التاسعة مساءً بدلاً من السادسة، وغلق المطاعم والمقاهى فى العاشرة مساءً.
كما شملت القرارات الحكومية، استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ، واستمرار عمل وسائل النقل الجماعى حتى منتصف الليل، وعودة الصلوات الخمس بالمساجد اعتبارًا من السبت.. مع تعليق الصلوات الرئيسية، وإعادة فتح المسارح والسينمات اعتبارًا من السبت المقبل بطاقة 25%، وإلغاء حظر التجوال مع فرض الإجراءات الاحترازية.
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