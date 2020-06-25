أحمد العوضي يستعرض مهاراته في "الكيك بوكسينج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
نشر الفنان أحمد العوضي، مقطع فيديو له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، من تدريباته لرياضة "الكيك بوكسينج".
وظهر العوضي في الفيديو أثناء التمرين على بعض الحركات الصعبة، من داخل إحدى الصالات الرياضية.
وينتظر العوضي، عرض مسلسله الجديد "شديد الخطورة" على منصة "Watch it" أول يوليو المقبل.
المسلسل بطولة ريم مصطفى، وبمشاركة الفنان الكبير رياض الخولي و ناهد رشدي وعدد من الفنانين، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام علي.
وشارك العوضي في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "الاختيار"، بطولة أمير كرارة، دينا فؤاد، أحمد فؤاد سليم، محمود حافظ، مها نصار، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي
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