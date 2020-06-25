حمدي الميرغني لـ"أوس أوس" : "قلبي واجعني عليك يا أخويا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص الفنان حمدي الميرغني، على توجيه رسالة إلى صديقه الفنان أوس أوس، بعد وفاة نجله علي.

ونشر الميرغني، صورة تجمعه مع أوس أوس، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق : "أوس أوس مش مجرد صاحب جدع.. ده أخ بمعنى الكلمة، جنبي وقت الضيق قبل وقت الفرح، سند وضهر ليا، ولكل أصحابه وأهله، ودايما الضحكة ما بتفارقش وشه في أصعب الظروف".

وتابع : قلبي واجعني عليك يا أخويا بس أنا عارف كويس إنك مؤمن بقضاء الله، ومؤمن إن علي في مكان أفضل بكتير، علي طير من طيور الله في جنته إن شاء الله.

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واستكمل: وأنا عارف إن الفراق صعب أوي، بس واثق ان ربنا هيهون عليك، بقولك الحمد لله.. ربنا يصبرك ويخفف عليك انت ورويدا، وتفضلوا ساندين بعض دايما في الشدة.

وأضاف : ربنا يجعلها آخر الأحزان عليكم ان شاء الله... بالله عليكم كل واحد يدعي لأوس أوس ورويدا ربنا يرزقهم الصبر وينزل عليهم السكينة ويصبرهم على فراق علي، ويجعله الله شفيعاً لهم في دخولهم الجنة، ويبارك لهم في عمر.

يذكر أن، علي نجل الفنان أوس أوس، توفى يوم الأحد، وهو طفل رضيع يبلغ من العمر ٣ أشهر.