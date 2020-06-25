"شيخ الحارة والجريئة" يفوز بأفضل برنامج حواري بالوطن العربي في رمضان

فاز برنامج "شيخ الحارة والجريئة" لإيناس الدغيدى، والذى كان يعرض على شاشة القاهرة والناس فى شهر رمضان الماضى، بجائزة أفضل برنامج حوارى بالوطن العربى فى شهر رمضان، فى استفتاء برنامج "ET بالعربى"، والذى يذاع على قناة "mbc".

شيخ الحارة والجريئة حقق نجاحا كبيرا خلال عرضه فى

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شهر رمضان الماضى، حيث استضاف العديد من النجوم والنجمات فى مختلف المجالات، وأثارت تصريحات الضيوف على مدار الحلقات المختلفة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعى، جعلت اسم البرنامج، يظهر فى قوائم "الأكثر تداولا"، و"الأكثر بحثا" على جوجل والسوشيال ميديا.

كان لتصريحات الضيوف فى برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، تبعيات على المواقع الاخبارية والقنوات التليفزيونية، وأيضا السوشيال ميديا، مثل قضية تحول ابنة هشام سليم من أنثى إلى ذكر، وتصريحات للمطربين الشعبيين حمو بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش، وكذلك الملحن الكبير حلمى بكر والاعلامى الكبير مفيد فوزى وغيرهم من النجوم والنجمات الذين استضافهم البرنامج على مدار 30 حلقة.