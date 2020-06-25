صورة قديمة لمقدمة البرامج أنابيلا هلال في مسابقة جمال الكون تخطف الأنظار



عادت صورة قديمة لمقدمة البرامج اللبنانية أنابيلا هلال إلى الواجهة على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون للعام 2006. وكانت أنابيلا تمثّل بلدها لبنان في المسابقة عندما أنتخبت وصيفة لملكة جمال لبنان في العام 2005، إذ وصلت إلى المراحل النهائية وحلّت ضمن أول 10 متسابقات المرشحات لنيل لقب ملكة جمال الكون. وتبيّن من خلال الصور، أنها أنابيلا امتازت على الدوام بجمالها الناعم، وأناقتها المميزة. Advertisements يُذكر أن أنابيلا حازت على شهادة في الحقوق، وهي مقدمة برامج وعارضة أزياء لبنانية، وقد قدمت سابقاً برنامج "ميشن فاشن"، على إحدى الشاشات اللبنانية وغيرها مثل "حلوة ومرة"، كما قدّمت برنامج المواهب "أراب آيدول"، بمواسمه الأول والثاني والثالث على MBC.

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