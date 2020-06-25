نشرت الراقصة فيفي عبده فيديو لها من داخل منزلها وهي ترقص على على أغنية "ما أروعك" للفنان الكويتي نبيل شعيل.
الفيديو ضجت به مواقع التواصل الإجتماعي حيث ظهرت فيفي مرتدية بذلة رقص سوداء وعليها تطريزات ملونة على شكل نجوم.
وعلّقت فيفي على الفيديو قائلة: "الرقصة دية من صالون فيفي عبدو بحبك وعمري".
وانهالت التعليقات المشيدة برقص فيفي عبده على أغنية نبيل شعيل من جانب المتابعين الذين عبروا عن اشتياقهم لفيفي عبده.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو لفيفي عبده ترقص على أغنية "ما أروعك" يضج مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.