فيديو لفيفي عبده ترقص على أغنية "ما أروعك" يضج مواقع التواصل الاجتماعي

نشرت الراقصة فيفي عبده فيديو لها من داخل منزلها وهي ترقص على على أغنية "​ما أروعك​" للفنان الكويتي ​نبيل شعيل.

الفيديو ضجت به مواقع التواصل الإجتماعي حيث ظهرت فيفي مرتدية بذلة رقص سوداء وعليها تطريزات ملونة على شكل نجوم.

وعلّقت فيفي على الفيديو قائلة: "‏الرقصة دية من صالون ‏‏​فيفي عبدو​ بحبك وعمري".

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وانهالت التعليقات المشيدة برقص فيفي عبده على أغنية نبيل شعيل من جانب المتابعين الذين عبروا عن اشتياقهم لفيفي عبده.