جاستن بيبر يظهر فى شوارع بيفرلي هيلز بعد اتهامه بإغتصاب فتاتين.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن النجم والمطرب الكندي جاستن بيبر، يحاول الاستمتاع بوقته كلما أمكن له ذلك، وهو الأمر الذى يظهر بشكل أو بآخر كلما التقطته عدسات مصوري الباباراتزي، حيث ظهر قبل أيام أثناء ممارسة كرة السلة في الشارع.

وظهر النجم العالمي علي متن دراجته النارية التي يمتلكها حيث قادها خلال رحلة حاول من خلالها الاستمتاع بسرعتها وقيادتها في شوارع بيفرلي هيلز مثلما أوضح تقرير في موقع الديلي ميل الذى أكد أن النجم الذى يبلغ 26 عاما يهوي إمتلاك الدراجات النارية والسيارات الفخمة كما هو معروف عنه.

وجاء هذا الأمر بعدما تم إتهام جاستن بيبر، قبل يومين باغتصاب أثنين من النساء عامي 2014 و 2015، حيث ظهر جاستين بيبر البالغ من العمر 26 عاما، حول تردده على صالة الألعاب الرياضية ثم توجه نجم البوب الكندى لإجتماع في لوس أنجلوس.

ويأتي ذلك بعدما تم إتهامه قبل يومين باغتصاب أثنين من النساء عامي 2014 و 2015، ظهر جاستين بيبر، حول تردده على صالة الألعاب الرياضية ثم توجه نجم البوب الكندى لإجتماع في لوس أنجلوس.

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ويعد النجم والمطرب الكندي جاستن بيبر، أحدث المشاهير الذين اتٌهموا بالاعتداء الجنسي وهو ما أشعل العديد من الصفحات الفنية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير ” تويتر” ، مؤخرا، حيث نشر موقع ” Heavy ” تقرير يؤكد أن هناك إدعاءات بالاعتداء الجنسي وُجهت ضد جاستن بيبر من قبل سيدتين.

السيدتين ” كادي ” و ” دانيلا “، قد قررتا الكشف عن اغتصاب جاستين بيبر لهن رغم مرور عدة سنوات، فإحداهن أدعت أن بيبر اغتصبها في عام 2014 و الأخرى عام 2015 ، و من أول المواقع التي تداولت هذا الخبر هو ” tribune ”.

وأشارت دانيلا قائلة : جاستن بيبر أجبرني علي الموافقة على عدم قول أي شيء لأي شخص ، أو قد انني بالتأكيد سوف أواجه مشاكل قانونية خطيرة ” و هو ما جعل دانيلا تسكت و لم تعلم التفاصيل لكل هذه السنوات من عام 2014 .

و بعد أن تم تداول هذه التفاصيل عبر الـSOCIAL MEDIA ، ظهرت ” كادي” لتؤكد أنها تصدق دانيلا تماما مؤكده انها تعرضت للأغتصاب من قبل النجم الشهير في مارس 2015 .