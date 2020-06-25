ساني ليون تسافر الى الولايات المتحدة وتحتفل مع عائلتها بعيد الأب

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
احتفلت ممثلة السينما الهندية ساني ليون Sunny Leone وعائلتها الصغيرة المكونة من ابنة متبناة وتؤام جاء عبر طريقة الأم البديلة، بعيد الأب مع زوجها ورب العائلة دانيال ويبر.
يمكن رؤية دانيال جالسًا في ما يبدو أنه حديقة بينما كانت ساني تقف بجانبه، كما شوهد في الصور التي شاركتها الممثلة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، الأبناء الثلاثة، كانت تلعب في الخلفية، وبينما تتبع نيشا أمها، يبدو أن الصبيين التوأمين آشر ونوح مشغولان مع أنفسهما.
وعلقت نجمة أفلام الكبار السابقة، “عيد الأب سعيد دانيال ويبر، أفضل أب في العالم! دائما ما كنت معنا، وأنت السبب في ما تحن عليه! شكرا لك أحبك يا عزيزتي. عيد أب سعيد”.
سافر كل من ساني ليون ودانيال ويبر إلى لوس أنجلوس مع العائلة وسط جائحة فيروس كورونا في شهر مايو، وقالت الممثلة إنها اتخذت القرار بضمان سلامة أطفالها ضد الفيروس التاجي “القاتل غير المرئي”.
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