نصائح غير تقليدية من شاروخان لابنته المراهقة حول مواعدة الشباب

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

لا جدال أنه كلما زادت شهرة الممثل في مجتمعه؛ كلما أصبح مؤثرًا بشكل كبير، نتيجة ما يتمتع به من قبول طاغ عند الناس بالإضافة إلى قاعدة جماهيرية ضخمة أهلته لامتلاك هذا التأثير.

وبناء على هذه القاعدة؛ نشرت صحيفة “تايمز أوف إنديا” الهندية، بعض تصريحات للنجم السينمائي الكبير شاروخان في إطلالة له خلال الترويج لأحد أفلامه -لم تحدد زمانها-، تحدث فيها الممثل المخضرم عن ابنته سوهانا و رغبتها في دخول عالم الفن، ولفت أيذا إلى شخصية جولييت التي أدتها في مسرحية شكسبير الشهيرة “روميو وجولييت” في ساسكس.

خلال اللقاء قدّم ملك الرومانسية في بوليوود - وهو ما اعتادت الصحافة هناك أن تصف به شاروخان- بعض النصائح الغير تقليدية لإبنته سوهانا، فيما يتعلق بأساليب المواعدة الصحيحة. ورغم أنه دائما ما يُظهر فخره وثقته بابنته، لكن في الوقت نفسه، يُصنف خان بأنه أب محافظ جدا. بحسب التقرير

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وقال التقرير إن شاروخان لعب أدوار الرومانسية كثيرة على الشاشة، ” لا يمكننا أبدا أن ننسى كيف خلد شخصيات مثل “راهول” و”راج” في أفلام مثل “كوش كوش هوتا هينا” و”ديل توه باغال هين” و”ديلوالي دولهانيا لو جاينغ” وغيرها الكثير.

رغم حرص شاروخان على تقديم شخصية الشاب الطامح وراء مواعدة الفتيات وملاحقتهن بكل الطرق في عدد من أفلامه، تماما مثل شخصية “راهول”، لكنه يحذر سوهانا -خلال اللقاء- من مواعدة أي رجل يُدعى راهول. في الواقع، كان يقصد البعد عن الشاب الذي يملك اخلاق راهول.

كما أورد شاروخان في لقائه الترويجي نصيحة أخرى وجهها لابنته كما وجهها للفتيات بعمرها، مشددًا على ضرورة البعد عن الرجال الذين يحاولون الاقتراب والتودد بقوة منها، خاصة في الحفلات أو التجمعات الشابية.

ختمت الصحيفة التقرير بقولها إن الأدوار العديدة التي لعبها شاروخان على الشاشة، وقدّم فيها شخصية الشاب المستهتر الساعي وراء غرائزه فقط مثل “راهول وراج”، تُعد غير جديرة بالقدوة. حيث جعل من حياة الفتاة التي يحبها جحيمًا حيًا، كما حولت حياتهن إلى كابوس.