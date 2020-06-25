رسالة نادرة بخط يد هيثم أحمد زكي لوالده.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دشن رامي بركات الأخ غير الشقيق للفنان المصري الراحل هيثم أحمد زكي، موقعًا إلكترونيًا يحمل اسم الفنان الراحل أحمد زكي، نشر من خلاله مجموعة من المقتنيات والخطابات التي تلقاها أحمد زكي، سواء كانت تلك الخطابات ترده من نجله هيثم أو من قبل الجمهور أو حتى من الشخصيات العامة.

من بين الخطابات التي نشرها الموقع، جاءت رسالة بخط يد الراحل هيثم أحمد زكي لوالده، والتي كتبها في طفولته ليعبر عن حبه لوالده واعتذاره له وجاء فيها: “بابا أنت وحشتني أوي أوي أوي أوي.. نفسي أقعد معاك أرجوك رد عليا أو كلمني ولو لسه زعلان مني أنا آسف”.

كما عبر عن اشتياقه الشديد لوالده في بقية رسالته، مؤكدا أنه يرغب في رؤيته، كما طالب والده بأن يعتني بنفسه جيدا، ليذيل الخطاب بتوقيعه.

ولم تكن هذه هي الرسالة الوحيدة التي يوجهها هيثم أحمد زكي لوالده، حيث نشرت رسالة أخرى يخبر فيها والده بذهابه إلى نادي الجزيرة، وأنه سيعود إلى المنزل قبل موعد الإفطار.