8 فنانات تعرضن لحوادث سير خطيرة كادت أن تودي بحياتهن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

الطريق غادر والحذر لا يمنع قدر، حيث تعرضت عدد كبير من الفنانات لحوادث طرق، وكادت هذه الحوادث أن تلقي بحتف أصحابها، لولا أن أنقذتهن العناية الإلهية.

شيريهان

في عام 1989، كانت الجميلة شيريهان في موعد مع قدر أليم، حيث كانت تسير بسيارتها على طريق إسكندرية الصحراوي، وانقلبت السيارة بها بطريقة مفاجئة.

كان الحادث بشعا وخضعت شيريهان لعمليات جراحية متتالية، في عمودها الفقري، ووفقًا لما ذكرته «شريهان»، في تصريحات نقلتها «الشرق الأوسط» فإن «العملية الأولى استهدفت زرع 3 فقرات في العمود الفقري، ثم الجراحة الثانية نزع خلالها قطعة من عظم الساق، وزرعها في العظم الصناعي، ثم تلتها عدد من العمليات الجراحية وجلسات العلاج الطبيعي».

ظلت شيريهان مبتعدة عن الوسط لسنوات طويلة، ولم تعد للأضواء إلا مؤخرا، وكان الحادث له أثر سلبي على مستقبلها الفني.



بوسي وليلى علوي

أثناء تواجد بوسي برفقة الفنانة ليلى علوي بالمغرب لحضور مهرجان هناك تعرضت سيارتهما لحادث مروع، وانقلبت بهما السيارة التي كان بها أيضا السفير المغربي.

بوسي تعرضت لرضوض وكسور في يدها، وكذلك تعرضت ليلى علوي لعدة إصابات.

الفنانة بوسي تحدثت عن الواقعة وقالت إنها جعلتها تعرف قيمة الحياة، وشعرت وقت انقلاب السيارة أنها تمثل فيلم سينمائي.

سماح أنور

تعرضت الفنانة المصرية سماح أنور لحادث سير مروع في عام 1998، وخضعت الفنانة لعشرات العمليات الجراحية حتى تستطيع السير مرة أخرى.

سماح تعرضت لصعوبات كبيرة، حيث اتهمت أيضا بحيازتها للمخدرات، ولكنها استطاعت أن تدحض هذه التهم وتم تبرئتها.

قالت سماح عن الحادث إنها خضعت لأكثر من 42 عملية، وأنها لم تكن تصدق أنها ستسير مرة أخرى، وظلت على كرسي متحرك لسنوات، ولكن أراد الله لها النجاة.

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لطيفة

في 2005 وأثناء توجهها لإحياء حفل في مهرجان قرطاج الدولي في تونس، تعرضت سيارة لطيفة لحادث، بينما كانت تسير ضمن عدد من السيارات تضم أقاربها وأصدقائها المقربين.، حسب موقع «الجزيرة».

وتأخرت لطيفة عن الحفل بسبب الحادث، الذي أدى إلى إصابتها و مصفف شعرها برضوض بسيطة، لكنها قررت عدم تأجيل الحفل.



مايا دياب

انضمت الفنانة مايا دياب هي الأخرى لسلسلة الفنانات اللائي تعرضن لحوادث سيارات، حيث كانت في طريقها إلى الدامور، جنوب لبنان، لتقديم واجب العزاء في والدة المخرج طوني قهوجي، وأثناء سيرها في نفق خلدة على مدخل العاصمة بيرة، انزلقت السيارة منها، واختلت عجلت القيادة وتعرضت لحادث، وفقًا لما ذكره موقع «سيدتي».

وعقب الحادث تم نقل «مايا» إلى مستشفى الجامعة الأمريكية، وخضعت لفحوص طبية للاطمئنان على سلامتها، واتضح إصابتها ببعض الرضوض والكدمات في مناطق متفرقة من الجسم.



رانيا فريد شوقي

في عام 2010 أنقذت العناية الإلهية رانيا فريد شوقي من الموت، حيث كانت تصور مشهد في مسلسل «ماما في القسم»، وكان المشهد يتطلب منها أن تتفادى شخص تكاد تصيبه، ولكن انقلب السحر عليها، وارتطمت سيارتها بقوة، وأصيبت ببعض الرضوض وتهشم زجاج السيارة.



درة

في عام 2015، وأثناء تصوير مسلسل «بعد البداية»، تعرضت الفنانة درة لحادث سير بشع، حيث نشرت درة صورة سيارتها التي تهشمت، وقالت إنها كانت عائدة من التصوير، حيث تعرضت لحادث، وذهبت درة إلى المستشفى للخضوع للفحوصات اللازمة.



زينة

انضمت الفنانة زينة مؤخرًا إلى قائمة الفنانات اللائي تعرضن لحوادث سيارات، وأعلنت في مارس 2015 أنها نجت بأعجوبة من حادث سير وصفته بـ«الغريب».

ونشرت زينة على حسابها على «انستجرام» صورة سيارتها المهشمة، وقالت: «عربية خبطتني في حادث غريب، الحمد لله ربنا ستر وجت سليمة، قلبي كان هايقف علشان ولادي كانوا معايا، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل».