محمود حميدة يستجم في واحة سيوة ويستمتع بحمام رمال.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
سافر الفنان المصري محمود حميدة إلى واحة سيوة، حيث قرر الهروب من زحمة العاصمة وأزمة كورونا، واختار الاستمتاع بأجواء الطبيعة في واحدة من أجمل بقاع الصحراء الغربية.
حميدة شارك محبيه أجواء أجازته بصورة لافتة ظهر فيها بالزي الصعيدي، وارفقها بتعليق كتب فيه: «أيوه يا إيوه انا رايح سيوه. وطن البرائات الطفوليه و الشقاوات.. ألفين شمعه بألفين وات»، كما حرص على مشاركة محبيه بكواليس حمام الرمل الذي قرر الاستمتاع به في صحراء سيوة لما له من فؤائد صحية جمّة.
وفي تعليق على الصور التي ظهر فيها محمود حميدة مدفوناً في الصحراء، كتب النجم المصري: «قبل وأثناء حمام الرمال»، حيث تمنى فانز حميدة للفنان المصري أجازة ممتعة وسعيدة.
من ناحية أخرى، تألق النجم المصري محمود حميدة في مارثون دراما رمضان بمسلسل «لما كنا صغيرين» الذي شارك في بطولته أمام ريهام حجاج، خالد النبوي، نسرين أمين، نبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل، وغيرهم، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.
يُذكر أن محمود حميدة انتهى من تصوير فيلم جديد بعنوان «الغسالة» تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبدالحميد، ويشارك حميدة في بطولته أمام أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، وغيرهم.
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