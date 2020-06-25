ناهد رشدي: قلت لعبلة كامل هاطلق بسببك ولهذا السبب أرادت ابنتي تحطيم التلفزيون

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية ناهد رشدي، عن كواليس تصوير مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي”، والذي عرض قبل 25 عامًا.

ناهد رشدي، قالت خلال لقائها عبر “سكايب”، مع برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا”، والمذاع عبر فضائية cbc، إن المسلسل شهد نجاحًا كبيرًا بعد أن عُرض لأول مرة قبل 25 عامًا، إلا أن استمرار ذلك النجاح كان توفيقًا من الله.

وأضافت، أن مخرج المسلسل أحمد توفيق، أراد أن يستعرض أحداث المسلسل بشكل أقرب إلى الواقع، ولذلك حرصًا على أن يكون ممثلو أسرة “عبد الغفور البرعي” متشابهين في الملامح، لافتة إلى أنه عطل التصوير لفترة معينة حتى انتهت الفنانة حنان ترك من عمل آخر كانت مرتبطة به حينها.

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وعن كواليس المسلسل، قالت إن الفنانة عبلة كامل كانت تطهو العديد من الوجبات في المنزل وتأتي بها للوكيشن التصوير، وكانت أغلب الأكلات بالثوم، فكانت رائحة المكان تتغير على الفور مما يثير غضب رباب حسين المخرج المنفذ للمسلسل، مضيفة: “قولت لعبلة أنا هطلق بسببك.. أنا برّوح البيت كل يوم ريحتي توم”.

وتابعت أنها كانت متزوجة خلال فترة تصوير المسلسل، وكان ابنها أحمد يبلغ من العمر 8 سنوات بينما كانت دينا 3 سنوات، لافتة إلى أن ابنتها عند عرض المسلسل غضبت للغاية من مشهد ضرب الفنان نور الشريف لها، لدرجة أنها أرادت تكسير التليفزيون.

وأشارت ناهد إلى أن الفنانة الراحلة سهير الباروني، كانت تساعد زملائها في المسلسل على اختيار ملابسهم، معلقة: “مكانش في استايلست”، مؤكدة أن الفنان الراحل نور الشريف، كان يوجههم دائمًا إلى الصواب ويمدهم بالعديد من النصائح المفيدة.

وأضافت أن المسلسل منح الشباب وقت عرضه أملًا كبيرًا في الحياة، بعد أن بين له إمكانية تكوين ثروة كبيرة من الصفر وبطرق مشروعة مثلما فعل بطل المسلسل “عبد الغفور البرعي”، الذي جسده نور الشريف.