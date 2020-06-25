بعد 8 أشهر من الزواج.. انفصال المغنيان الأمريكيان كارلي بيرس ومايكل راي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد ثمانية أشهر من زفافهما، قدمت المغنية الأمريكية كارلي بيرس، 30 عامًا، طلبًا للطلاق من زميلها الموسيقى، مايكل راي، 32، يوم الجمعة 19 يونيو، حسبما أكدت مجلة Us Weekly.

شوهد كل من بيرس وراي آخر مرة علانية معًا في وقت سابق من هذا الشهر عندما أدى الثنائي بشكل منفصل في حفل موسيقي أسبوعي لموسيقى الريف الأمريكي في ناشفيل Grand Ole Opry في 6 يونيو. غنت بيرس إلى جانب لي برايس لدويتو “آمل أن تكون سعيدًا الآن”، بينما قام راي بغناء أغنيته ” فكر قليلًا”.

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قبل ظهور Grand Ole Opry، لاحظنا غياب الزوجين عن حساباتهما بوسائل التواصل الاجتماعي للشهرين اللذين سبقا انفصالهما. ومع ذلك، قام الزوجان بمشاركة تهنئة عيد الميلاد لبعضهما البعض في أبريل.

قبل بضعة أيام، بلغت بيرس 30 عامًا، ونشرت ذلك عبر Instagram. علّق راي على صورة لها على سجادة حمراء لبيرس في 24 أبريل وكتب: “الآن بلغت 30 عامًاـ أمل أن تكون تأخذك سنواتك القادمة إلى مستوى أعلى. أتمنى أن تشعر بكل الحب الذي تستحقه اليوم لأنك تستحقه! “

أصدرت بيرس ألبومها الخاص في فبراير وخصصت العديد من الأغاني لزوجها.