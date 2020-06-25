كيلي كلاركسون تداوي جراح انفصالها بالبحث عن الأمومة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعتقد الفنانة الأمريكية كيلي كلاركسون أن الأمومة هي “أعظم هدية للحياة”، وذلك على اثر طلاقها من زوجها براندون بلاكستوك.

أخبرت نجمة American American Idol المشاهدين خلال حفل “بيبي شاور” افتراضي الذي أقيم يوم الخميس، 18 يونيو، أنه “لا توجد هدية أعظم من أن تكون أم، وسط أدوار لا حصر لها”.

قالت المغنية البالغة من العمر 38 عامًا لديها ابنة ريفر روز، 5 أعوام، وابنها ريمنجتون ألكسندر، 4 سنوات، مع زوجها السابق براندون بلاكستوك “ستلهمك أن تفعل كل هذه الأشياء السحرية مع أطفالك. افعل الأشياء التي لم تفعلها من قبل. جرب أشياء لم تفعلها من قبل. “إنها تجربة رائعة أن تكون والدًا”.

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وتابعت: “سواء كنت أمًا عاملة أو كنت مقيمة في المنزل، أطلقي لنفسك العنان، أنت لا تزالين منتجة هناك لحظات تريد فيها البكاء بشدة”.

قبل أسبوعين، صدمت كلاركسون العالم بعد أن كشفت أنها تقدمت بطلب الطلاق من بلاكستوك بسبب “خلافات لا يمكن التوفيق بينها”.

وكشف أحد المصادر: “اعتقد الجميع أن كيلي وبراندون لديهما زواج مثالي، لكنهما بالتأكيد ليسا كذلك”.