شكرا لقرائتكم خبر عن هذه تفاصيل فيلم ليوناردو دى كابريو المقتبس عن فيلم وثائقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن اهتمام النجم العالمي ليوناردو دي كابريو بالبيئة، سيمزجه مع عمله السينمائى، حيث اعلنت شبكة نتفلكس عن تعاون مع دي كابريو والممثل والكاتب باري جينكينز من أجل إنتاج فيلم مقتبس من الفيلم الوثائقي "Virunga" حسب ما نشر موقع deadline



Virunga

الوثائقي Virunga رشح لجائزة أوسكار عام 2014، عن فئة أفضل فيلم وثائقي، ويدور حول معركة إنقاذ الغوريلا الجبلية المعرضة للانقراض في الكونجو وأخرجه وكتبه أورلاندو فون إينسيديل، والفيلم المقتبس من الوثائقي Virunga وسيعرض عبر منصة نتفلكس ويكتبه باري جينكينز.

وباري جينكينز حاصل على جائزة أوسكار عام 2017 عن فئة أفضل سيناريو مقتبس لكتابته فيلم Moonlight ورشح في نفس العام لأوسكار أفضل مخرج.. كما رشح لأوسكار مرة أخرى عام 2019 عن فئة أفضل سيناريو مقتبس لكتابته If Beale Street Could Talk.

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وكانت قد رصدت عدسات المصورين النجم ليوناردو دي كابريو وهو يحتفل بعيد ميلاد حبيبته كاميلا موروني الثالث والعشرين على متن يخت فاخر بكاليفورنيا ، وظهر ليو وهو يرتدي كمامة و “شبشب” أثناء صعوده علي متن اليخت بينما رصدت عدسات المصوريين حبيبته وهي حافية القدمين.

من جانب آخر قرر المخرج مارتن سكورسيزي أن يجمع في فيلمه القادم بين الثنائى ليوناردو دى كابريو وروبرت دي نيرو، وذلك خلال فيلم باسم Killer OF The Flower Moon أو قتلة زهرة القمر، وهو الفيلم الذي يعود به إلى فترة العشرينات في القرن الماضى.