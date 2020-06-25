ندى موسى تشارك فى فيلم "30 مارس" مع خالد الصاوى والفيشاوى ودينا الشربينى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت بشكل رسمى، الفنانة ندى موسى للمشاركة فى فيلم "30 مارس"، الذى يلعب بطولته الفنانون خالد الصاوى وأحمد الفيشاوى ودينا الشربينى، المقرر البدء فى تصويره الفترة المقبلة، من تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، وتجسد ندى شخصية جديدة كظهور خاص فى أحداث الفيلم .
وفى سياق متصل، يعاين فريق العمل بقيادة أحمد خالد موسى امأكن التصوير حالياً، من أجل البدء فى تصويره خلال الفترة المقبلة، حتى يمكن للممثلين الانتهاء من التصوير لانشغالهم بأعمال أخرى، وتعاقد حتى الآن على بطولة الفيلم كل من خالد الصاوى، أحمد الفيشاوى، دينا الشربينى، وندى موسى، وصبرى فواز، محمد على رزق.
يشار إلى أن ندى موسى تشارك فى مسلسل "هجمة مرتدة" مع النجوم أحمد عز وهند صبرى، المقرر عر ضه فى رمضان المقبل، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد علاء، وانتاج سينرجى، كما تشارك ندى موسى فى بطولة مسلسل "الوجه الآخر" للنجم ماجد المصرى، تأليف فداء الشندويلى، وإخراج سميح النقاش،والذى ينتمى لمسلسلات الـ 45 حلقة.
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