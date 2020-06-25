شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله ينشر فيديو كوميدي عن قرار فتح المقاهى.. ويعلق: "اعتذاري لكل النساء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان صلاح عبد الله، عبر حسابه بموقع تويتر "فيديو" ساخر كوميدى حول إعادة فتح المقاهي من فيلم "رد قلبى" معبرًا على الخلافات الزوجية التي نشبت خلال الفترة الماضية بين الأزواج خلال بقاء الرجال في المنزل كإجراء احترازي لعدم تفشى فيروس كورونا.

وكتب الفنان صلاح عبد الله، عبر حسابه بموقع تويتر: "حبة فرفشة مع عظيم اعتذاري لكل نساء العالم ولكل عمالقة الفن الراحلين الخالدين وعلى فكرة الملك فاروق هوه اللي بعتلي الكليب دا أه والله".

الفيديو الكوميدى عبارة عن مقطع من فيلم رد قلبى بطولة الفنان حسين رياض وصلاح ذو الفقار وشكرى سرحان، حيث كانوا يقفون في البلكونة ويحتفلون بالثورة، إلا أن منتجو الكوميك غيروا بعض الكلمات التي تتواكب مع الوضع الحالي فى ظل العودة مرة أخرى للمقاهى يوم السبت المقبل.

يأتي هذا بعدما أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من القرارات الهامة خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد بمقر مجلس الوزراء على أن يتم تطبيقها اعتبارا من السبت المقبل، وتمثلت تلك القرارات فى إعادة فتح المطاعم والمقاهى اعتبارا من السبت المقبل بطاقة 25%، مع منع الشيشة، وغلق المحال والمولات من التاسعة مساءً بدلاً من السادسة، وغلق المطاعم والمقاهى فى العاشرة مساءً.

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كما شملت القرارات الحكومية، استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ، واستمرار عمل وسائل النقل الجماعى حتى منتصف الليل، وعودة الصلوات الخمس بالمساجد اعتبارًا من السبت.. مع تعليق الصلوات الرئيسية، وإعادة فتح المسارح والسينمات اعتبارًا من السبت المقبل بطاقة 25%، وإلغاء حظر التجوال مع فرض الإجراءات الاحترازية.