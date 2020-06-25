شكرا لقرائتكم خبر عن ترجعيلنا بألف سلامة.. نيرمين الفقى تدعو للفنانة رجاء الجداوى: الكل بيحبك يا غالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة نيرمين الفقي متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة برفقة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، داعية الله عز وجل أن يشفيها ويعافيها من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19.

ونشرت الفنانة نيرمين الفقي صورة لها برفقة النجمة رجاء الجداوي، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" معلقة عليها قائلة: "إن شاء الله يا حبيبتي تقومي وترجعلنا بألف سلامة الكل بيحبك يا غالية".

يشار إلى أنه نفى مصدر طبى بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية الشائعات التى تناولها رواد مواقع التواصل الاجتماعى، حول وفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، مؤكدًا أنها ما زالت بالعناية المركزة بالمستشفى، ومتواجدة على جهاز تنفس صناعى اختراقى، وهو عبارة عن أنبول متصل بالرئتين من الفم عبر الحنجرة إلى الرئتين ولا يمكن إزالة الجهاز في الوقت الراهن لأن نسبة الأكسجين في الدم من غير الجهاز 55%.

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كما نفى المصدر الطبى بمستشفى أبو خليفة إجراء مسحة رابعة للفنانة رجاء الجداوى، التى تتواجد داخل العزل الصحى منذ 31 يومًا.

وأكد المصدر الطبى، في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن الفنانة رجاء الجداوى لم تجر منذ دخولها العزل الصحى بمستشفي أبو خليفة في 24 مايو الماضى، سوى 3 مسحات تحاليل "pcr"، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانى عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال يومين الماضيين، وظهرت نتيجته، إيجابية.

وتدهورت الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، واحتاجت إلى جهاز تنفس صناعى اختراقى، كما تم منحها أدوية لدعم جهاز التنفس الصناعى الخاصة بها.