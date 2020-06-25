شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف حضّر مروان حامد لمشاهد الفيل الأزرق من خلال ‏القصة المصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المخرج مروان حامد كواليس تحضيره لمشاهد الجزء الثانى ‏من فيلم "الفيل الأزرق" بطولة النجم كريم عبد العزيز، من خلال ‏Storyboard ‎‏ أو القصة المصورة، وذلك قبل بدء تصوير ‏العمل.‏

‎"‎الفيل الأزرق 2" إنتاج شركة سينرجى فيلمز، وإشراف عام المنتج ‏أحمد بدوى، ويضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم ‏المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد ‏العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى ‏فى الجزء الثانى ومروان يونس، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد ‏من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد‎.‎

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أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء ‏الأول، حيث يتم استدعاء الدكتور يحيى راشد لقسم الحالات ‏الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة ‏أسرته، فيستعين بحبوب الفيل الأزرق، فى محاولة منه للسيطرة ‏على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه‎.‎