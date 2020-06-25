شكرا لقرائتكم خبر عن "عامل جسمه كراسة رسم"..ماشين جن كيلي يظهر التاتو المرسوم على جسده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم العالمي ماشين جن كيلي " Machine Gun Kelly" واحد من أكثر النجوم عشقا لرسم " التاتو " حيث يمتلئ جسده بالعديد من الرسومات بمختلف الأحجام بكل المناطق بجسده وهو ما ظهر بوضوح خلال ظهوره الأخير في لوس انجلوس .

التقطت عدسات مصوري " البابارتزي " عدة صور لـ Machine Gun Kelly البالغ من العمر ( 30 عاما ) حيث كان متوجها ليستقل سيارته الفارهة وهو يتحدث بهاتفه المحمول، بينما تخلي عن ارتداء قميصه وذلك بعد ترك منزل صديقته النجمة ميجان فوكس بعد قضاء وقت ممتع معا .



ماشين جن كيلي ماشين جن كيلي

و كان ماشين جن كيلي وميجان فوكس اكدا علاقتهما الرومانسية منذ عدة أيام فظهر الثنائي وهما يتبادلان القبلات الساخنة بسيارتهما في حي شيرمان أوكس بلوس أنجلوس .

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يذكر أن كليب " Bloody Valentine " لنجم الراب الشهير Machine Gun Kelly و الذي شاركت به النجمة العالمية ميجان فوكس كان بمثابة إعلان رسمي لعلاقتهما الغرامة التي تم تأكيدها منذ عدة أيام بأول ظهور رسمي لهما ، وكان في البداية يعتبر الكثيرين أن كليب " Bloody Valentine " أنه مجرد عمل غنائي اطلقه النجم البالغ من العمر ( 30 عاما ) و لم يعلموا أنه هناك قصة حب جمعت الطرفين.

وجاءت ارتباط ميجان فوكس بالنجم Machine Gun Kelly بعد انفصالها عن زوجها براين أوستن جرين بعد زواج استمر 10 سنوات كاملة و إنجاب 3 أطفال .



ماشين جن كيلي