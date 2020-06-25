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شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل نادر.. أحمد زكى يعلق على لقب "رئيس جمهورية التمثيل" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى تسجيل نادر، علق النجم الراحل أحمد زكى خلال حوار مع صديقه يوسف خليفة الصحفى بمجلة الموعد، على لقب "رئيس جمهورية التمثيل" وقال مازحا: "ده كلام كتير قوى.. كدة يعملوا عليا انقلاب". وقال زكى خلال الحوار: "جمهورية الفن دى جمهورية غريبة"، ليرد عليه الصحفى يوسف خليفة: "أنت تستحقها بجدارة".
وقص الصحفى يوسف خليفة قصة جمعته بالنجم أحمد زكى فى كواليس تجسيده مسلسل "الأيام" لعميد الأدب العربى طه حسين، حين سأله: "هل ترانى طه حسين"، فهل ما زال أحمد زكى يشعر بالقلق قبل تجسيد أى شخصية"، ليرد الإمبراطور: "ده بيزيد.. ده مصيبة سوداء"، بحسب وصفه.
من ناحية أخرى، أعلن النجم محمد رمضان تجسيده حياة النمر الأسود الفنان الراحل أحمد زكى، ليعرض فى رمضان 2021 ليبدأ المؤلف والسيناريست الكبير بشير الديك، في كتابة المعالجة الدرامية لقصة حياة أحمد زكى، ولم يستقر صناع العمل على الاسم النهائى للمسلسل رغم إعلان العمل بعنوان "الإمبراطور"، مع عقد جلسات عمل بين بطل العمل والمؤلف للوقوف على التفاصيل النهائية والخطوط العريضة للعمل.
وكان بشير الديك قد صرح من قبل بأن الإمبراطور أحمد زكى كان له صاحب شخصية مصرية خالصة، ولذلك كان يؤدى شخصيات وطنية حتى فارق الحياة رغم حالته الصحية المتردية فى نهاية حياته.
وعن الفنان محمد رمضان، قال: "إنه أنسب واحد سناً وشكلاً لتمثيل شخصية أحمد زكى فى المسلسل لأنه ممثل جيد جداً.. ومش هنفترى على الناس ونقول لا.. هو ممثل ومعاه كارنية النقابة".
وتابع بشير الديك "أنا مش بعمل سيرة الإمبراطور الراحل.. أنا بستوحى منه معنى الموهبة وتطورها، رغم أن الظروف كلها كانت ضده.. وكيف أنه ظل يمثل حتى وفاته رغم أنه كان مصابا بالسرطان وهذه شخصية نادرة".
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