شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل نادر.. أحمد زكى يعلق على لقب "رئيس جمهورية التمثيل"‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى تسجيل نادر، علق النجم الراحل أحمد زكى خلال حوار مع صديقه يوسف خليفة الصحفى ‏بمجلة الموعد، على لقب "رئيس جمهورية التمثيل" وقال مازحا: "ده كلام كتير قوى.. كدة يعملوا ‏عليا انقلاب".‏ وقال زكى خلال الحوار: "جمهورية الفن دى جمهورية غريبة"، ليرد عليه الصحفى يوسف خليفة: ‏‏"أنت تستحقها بجدارة".‏

وقص الصحفى يوسف خليفة قصة جمعته بالنجم أحمد زكى فى كواليس تجسيده مسلسل "الأيام" ‏لعميد الأدب العربى طه حسين، حين سأله: "هل ترانى طه حسين"، فهل ما زال أحمد زكى يشعر ‏بالقلق قبل تجسيد أى شخصية"، ليرد الإمبراطور: "ده بيزيد.. ده مصيبة سوداء"، بحسب وصفه.

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من ناحية أخرى، أعلن النجم محمد رمضان تجسيده حياة النمر الأسود الفنان الراحل أحمد زكى، ‏ليعرض فى رمضان 2021 ليبدأ المؤلف والسيناريست الكبير بشير الديك، في كتابة المعالجة ‏الدرامية لقصة حياة أحمد زكى، ولم يستقر صناع العمل على الاسم النهائى للمسلسل رغم إعلان ‏العمل بعنوان "الإمبراطور"، مع عقد جلسات عمل بين بطل العمل والمؤلف للوقوف على ‏التفاصيل النهائية والخطوط العريضة للعمل.‏

وكان بشير الديك قد صرح من قبل بأن الإمبراطور أحمد زكى كان له صاحب شخصية مصرية ‏خالصة، ولذلك كان يؤدى شخصيات وطنية حتى فارق الحياة رغم حالته الصحية المتردية فى ‏نهاية حياته‎.‎

وعن الفنان محمد رمضان، قال: "إنه أنسب واحد سناً وشكلاً لتمثيل شخصية أحمد زكى فى ‏المسلسل لأنه ممثل جيد جداً.. ومش هنفترى على الناس ونقول لا.. هو ممثل ومعاه كارنية ‏النقابة‎".

وتابع بشير الديك "أنا مش بعمل سيرة الإمبراطور الراحل.. أنا بستوحى منه معنى الموهبة ‏وتطورها، رغم أن الظروف كلها كانت ضده.. وكيف أنه ظل يمثل حتى وفاته رغم أنه كان ‏مصابا بالسرطان وهذه شخصية نادرة‎".