شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى الميرغنى يطالب جمهوره الدعاء لـ أوس أوس: قلبى واجعنى عليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى رسالة حزينة، طالب الفنان حمدى الميرغنى جمهوره الدعاء إلى صديقه نجم مسرح مصر محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس، والذى يعيش فى أزمة كبيرة بعد وفاة ابنه، قائلاً عبر حسابه بموقع إنستجرام: "أوس أوس مش مجرد صاحب جدع أوس أوس أخ بمعنى الكلمة جنبي وقت الضيق قبل وقت الفرح سند وضهر ليا ولكل أصحابه وأهله، ودايماً الضحكة مابتفارقش وشه في أصعب الظروف".





وأضاف: "قلبي واجعني عليك ياخويا بس أنا عارف كويس أنك مؤمن بقضاء الله ومؤمن أن علي فى مكان أفضل بكتير؛ علي طير من طيور الله في جنته إن شاء الله وأنا عارف إن الفراق صعب أوي بس واثق إن ربنا هيهون عليك بقولك الحمد لله.. ربنا يصبرك ويخفف عليك أنت ورويدا وتفضلوا ساندين بعض دايماً في الشدة وربنا يجعلها أخر الأحزان عليكم إن شاء الله".

ووجه الميرغنى رسالة لجمهوره قائلاً: "بالله عليكم كل واحد يدعي لأوس أوس ورويدا ربنا يرزقهم الصبر وينزل عليهم السكينة ويصبرهم على فراق علي ويجعله الله شفيعاً لهم في دخولهم الجنة ويبارك لهم في عمر".

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وفى نفس السياق، أجابت شقيقة نجم مسرح مصر محمد أسامة أوس أوس عن التساؤلات التي أثيرت حول سبب وفاة ابن ‏شقيقها، نافية أن يكون بسبب إصابته بفيروس كورونا أو سقوطه من البلكونة كما يتردد، حيث كتبت عبر حسابها بموقع ‏‏"إنستجرام": "أرجوكم كفاية مكالمات ورسائل عن سبب الوفاة.. كلنا وضحناها أن الوفاة طبيعية لا كورونا ولا وقع ولا ‏حد عمله حاجة".‏

وأضافت: "ياريت يكون فيه تقدير واحترام لمشاعر البعض أنا ليه اقعد أرد على مكالمة واقعد بالساعة أحلف باللى حصل ‏إنه قدر وعمره انتهى، شكر الله سعيكم ماحدش يتصل بيه ولا يبعتلي رسائل وياريت ماحدش يعمل لروايدا منشن على ‏الخبر عشان بيفضل موجود عندها‎".‎

وكان أوس أوس نجم مسرح مصر، قال إن ابنه علي لم يتوف نتيجة سقوطه، وذلك من خلال ما كتبه عبر حسابه على إانستجرام، حيث قال أوس أوس: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك يا على يا حبيبي .. متتعزش على اللى خلقك ‏والوفاة طبيعية وكان نايم على السرير زي الفل.. ربنا يصبرنا على فراقك .. وانا آسف جدا مش قادر ارد على رسايل ‏أو مكالمات .. ربنا يخليكم . ولو بتحبونى من قلبكم بجد دعواتكم لروايدا مراتى ربنا يصبرها ويصبرنها على فراقه ‏ويطمن قلبها وتبقى كويسة بإذن الله .. ويباركلنا ويحفظلنا عمر بإذن الله وقدر الله وما شاء فعل".