شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أول لايف.. حلا شيحة تغنى للعندليب عبد الحليم حافظ على طريقتها الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لأول مرة في ظهورها "لايف" على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" عبر صفحتها الرسمية، كشفت الفنانة حلا شيحة عن عمرها الحقيقة لمتابعيها الذين أصروا على معرفة عمرها، قائلة: "عمري 40 عاما"، حيث بدأت حلا شيحة حديثها إلى الجمهور قائلة: "ده أول مرة أطلع فيها لايف على إنستجرام.. أنا نفسي أسمعكم ونفسي أرد على كل أسئلتكم.. وهاكون سعيدة"، كما غنت حلا شيحا أغنية "حاجة غريبة" للفنان الراحل عبد الحليم حافظ والنجمة الراحلة شادية، وذلك على طريقتها الخاصة.

وعن اللون المفضل لديها قالت حلا شيحة :"اللون المفضل البنج والأزرق والبرتقالي"، أما بسؤال الجمهور عن جمالها بالحجاب، قالت: "الحجاب حاجة حلوة أكيد".

وأشارت الفنانة حلا شيحة إلى أنها تستعد إلى تحضير فيلم "مش أنا" مع النجم تامر حسني، مشيرة إلى أنها لا تعرف موعد طرح الفيلم لكنها تعتقد أن يكون في الصيف أو الشتاء المقبل.

Advertisements

وأعربت الفنانة حلا شيحة عن سعادتها لعودتها إلى مجال التمثيل، مشيرة إلى أن التمثيل من أفضل الأشياء التي تعبر عن الناس أو المحيطين بالإنسان كرسالة يتم توصيلها، مشيرة إلى أن أجمل أفلامها هو فيلم "السلم والتعبان"، لافتة إلى أن أصعب مشاهد الفيلم كان مشهد مع الفنان هاني سلامة حينما دخلت منزله وقالت فى المشهد "الحب ده أجمل حاجة فى الدنيا أنا كنت طايرة وفرحانة"، لافتة إلى أنها اعادت هذا المشهد أكثر من مرة.

كما أعربت حلا شيحة عن إعجابها وحبها لفليم "اللمبي" مع الفنان محمد سعد، لافتة إلى أنها قامت بدورها في الفيلم بأكمل وجه، مشيرة إلى أكثر المشاهد التي أضحكتها مع النجم محمد سعد حينما قال الآخر :"متنزلى يبت يا منى تعومى عوم كلابي.

وأشارت حلا شيحة إلى أنها لم تقم بأي عمليات تجميل، مضيفة أن هناك تعديلات بسطية في الأنف والفم، مؤكدة أن الجمال الطبيعي أفضل من أي عميلة تجميل.