شكرا لقرائتكم خبر عن حرب الهند والصين "أكسى تشين "فى مسلسل تليفزيونى ضخم بطولة ابهاى ديول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مسلسل عالمي ضخم يتم الإعداد له حاليا يتناول الحرب الصينية-الهندية المعروف أيضا باسم الصراع على الحدود بين الصين والهند " أكسي تشين " وهي حرب بين الصين والهند بدأت عام 1962م وانتهت بانتصار الصين وكان الحدود في جبال الهيمالايا المتنازع عليها ذريعة رئيسية للحرب، والسبب الرئيسي للحرب هو السيطرة على إقليم أكساي تشين وكانت هناك سلسلة من الحوادث الحدودية العنيفة بعد انتفاضة التبت عام 1959، عندما منح الهند حق اللجوء للدالاي لاما.



ابهاي ديول

المسلسل سيتم تصويره في الأماكن الطبيعية التي كانت محور الصراع ومرشح لبطولته النجم الهندي Abhay Deol وسيكون المسلسل في 10 حلقات فقط وسيعرض علي إحدي المنصات الإلكترونية .

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حرب النفوذ بين الهند والصين

كنا سيتعرض المسلسل لأزمة الصواريخ الكوبية التي استمرت 13 يومًا (16-28 أكتوبر 1962)، والتي شهدت مواجهة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، ولم تتلقّ الهند مساعدة من أي من هذه القوى العالمية حتى حل أزمة الصواريخ الكوبية. وكانت هذه أول حرب بين الهند والصين. وبعد انتهاء الحرب، اندلع عدد من الاشتباكات الصغيرة بين الجانبين، ولكن لم يحدث قتال واسع النطاق.

يذكر ان النجم الهندي أبهاي ديول بدأ مشواره الحقيقي مع النجومية في عام 2005 مع فيلم Socha Na Tha الذي تسبب في شهرته في عالم بوليوود ولاقي نجاحا كبيرا والنجم الهندي الشهير أبهاي ديول يفضل المشاركة في الأدوار الصغير في عالم بوليوود كونه يرى أن الأدوار الكبيرة قد تكون أكبر من هويتنا الحقيقية في الحياة.