شكرا لقرائتكم خبر عن "الموسيقيين" تؤجل بحث خلاف محمد الشرنوبي وسارة الطباخ للأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، والتي يرأسها أمير الغناء هاني شاكر، إن محامي الفنان محمد الشرنوبي ومحامي المنتجة سارة الطباخ حضرا إلى نقابة الموسيقيين لبحث خلاف موكليهما وطلبا الطرفان التأجيل إلى الأربعاء المقبل.

كانت المنتجة سارة الطباخ أصدرت بيانًا حذرت فيه من التعامل ‏مع المطرب محمد الشرنوبى بعد مخالفته لقرارات غرفة ‏صناعة السينما بالتوقيع لإحدى شركات الإنتاج الفنى حسبما جاء بالبيان.

وذكر البيان أن محمد الشرنوبى وقع مع إحدى ‏شركات الإنتاج الفنى لتوزيع أغنيته الجديدة "قلبى ارتاح" ‏دون علمها رغم أنها الوكيل الحصرى له، والاتفاق الأخير ‏الذى تم برعاية اللجنة الثلاثية بغرفة صناعة السينما ‏بتاريخ 16 فبراير 2020 ألزمه بتنفيذ العقد وتسليم سارة ‏الطباخ توكيلا رسميا موثقا بالشهر العقارى، وهو ما حدث.‏

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وأضاف البيان أن الشرنوبى وقع منفردا لتسويق الأغنية مع ‏شركة أخرى، وعندما تم التواصل مع المسئولين بالشركة ‏التى وقع لها أكدوا أن الشرنوبى أبلغهم بأنه فسخ العقد ‏وهذا لم يحدث حسبما ذكر البيان.

واختتم البيان: "كان من الضرورى تنبيه الشركات إلى ما ‏يردده الشرنوبى حرصا على حقوق الشركة والعلاقة المتميزة ‏مع مختلف الشركات‎ "‎‏.‏